Cadde ve sokaklarda çocuk sesleri yankılandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Sakarya’nın Kaynarca ilçesine coşkuyla kutlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 102. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kaynarca ilçesinde büyük coşkuyla kutlandı. Kaynarca Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri gözetiminde ellerine aldıkları Türk Bayrak’ları ve Atatürk posteriyle ilçenin cadde ve sokaklarında yürüyerek günlerini kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.