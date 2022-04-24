Sökmeye çıktığı çatıdan düşerek öldü

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA) SAKARYA´nın Sapanca ilçesinde atıl durumdaki evin çatısını sökmeye çıkan Erhan Geçili (45), dengesini kaybederek yere düştü. Ağır yaralanan Geçili, hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, dün Sapanca'nın Gazipaşa Mahallesi İzmit Caddesi üzerinde meydana geldi. N.Ö. (32) isimli kadının babasından kalma atıl durumdaki evin çatısını söken Erhan Geçili, bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sapanca İlçe Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Geçili, buradaki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Ağır yaralanan Geçili, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Erhan Geçili´nin cenazesi bugün Niğde´nin Bor ilçesinde toprağa verilecek.
DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK
2022-04-24 09:58:12
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