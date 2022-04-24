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Kapı kapı gezen gönüllü tim yetim aile ve çocuklarına mutluluk dağıtıyor 12 aileye hem maddi hem de manevi olarak destek oluyorlar

İHA

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Sakarya Gençlik Merkezi bünyesinde hazırlanan ve ödül alan 'Senden Umut Kesmem' projesi çerçevesinde gönüllülerden oluşan Sevgi ve Merhamet Timleri, şehirde 12 ailenin hem maddi hem de manevi yardımına koşarak mutluluk dağıtıyorlar.

Kapı kapı gezen gönüllü tim yetim aile ve çocuklarına mutluluk dağıtıyor 12 aileye hem maddi hem de manevi olarak destek oluyorlar

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Sakarya Gençlik Merkezi bünyesinde hazırlanan ve ödül alan ‘Senden Umut Kesmem’ projesi çerçevesinde gönüllülerden oluşan Sevgi ve Merhamet Timleri, şehirde 12 ailenin hem maddi hem de manevi yardımına koşarak mutluluk dağıtıyorlar.
2021 yılı Aralık Ayında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde düzenlenen ‘Yunus Emre Gönüllülük Yarışması’nda Türkiye birinciliğine layık görülen Sakarya Gençlik Merkezi’nin hazırladığı ‘Senden Umut Kesmem’ projesi çerçevesinde tamamen gönüllülerden oluşturulan Sevgi ve Merhamet Timleri, şehir genelinde 12 aileye maddi ve manevi destek veriyor. Birçok konuda ailelerin yanında olan gönüllüler, özellikle yetim çocuklarla vakit geçirip, onları mutlu edebilmek için ziyaretler yapıyor.

“12 yetim ailenin ihtiyaçlarını gideriyoruz”
Hazırlanan proje ile gönüllerde bir bağ kurduklarını belirten Sakarya Gençlik Merkezi Müdürü Ali Okur, “Gönüllü gençlerimizle birlikte proje çerçevesinde mesuliyetimize aldığımız 12 yetim ailenin ihtiyaçlarını gideriyoruz. Bunu tamamıyla gönüllü arkadaşlarımız yapıyor, biz yalnızca aracılık yapıyoruz. Bu proje yalnızca evlerde yaşayan aileler için değil, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk evlerindeki yetimlerimizin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için gönüllülerimiz sık sık ziyaretlerde bulunuyorlar” dedi.

“Pandemide evi yanan bir aileye destekle başladı projemiz”
Proje çerçevesinde aileleri ve çocuk evlerini ziyaret eden gönüllülerden Ayşenur Güler, “Geçen sene pandemi döneminde evi yanan bir aileye destek topladığımız zaman başlattık bu projeyi. O projemize birçok şehirden yardım gelmişti. O yardımları alarak hem evi yanan ailemizin ihtiyaçlarını tamamladık hem de onların rızasını alarak farklı ailelere de bu yardımları ilettik. Yurtdışından gelen çocuklara ve ailelerine erzak yardımlarını ilettik. Çok mutluyum, insanların kalbine dokunabilmek ve ihtiyaçlarını gidermek bir ekip işidir ve ekipçe bunu yaptığımız için çok gururluyum” diye konuştu.

“12 ailemizdeki çocukları tamamen kardeşimiz gibi görüyoruz”
Yetim çocukları Sakarya Gençlik Merkezi'ne getirerek burada eğitici oyunlar oynadıklarını ve derslerine yardımcı olduklarını belirten Semiha Bozkurt isimli gönüllü, “20’yi geçik ekibimiz, 12 ailemiz var. Bu arkadaşlarımla birlikte ailelerimizin ihtiyaçlarını gidermek için çabalıyoruz. Bunu yalnızca erzak olarak düşünmeyin, sosyal ihtiyaçlarına da koşuyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ve özellikle çocukları buraya çağırarak onlarla eğitici oyunlar oynayıp, derslerine yardımcı oluyoruz. 12 ailemizdeki çocukları tamamen bir kardeşimiz gibi görüyor ve devletimize, milletimize hayırlı birer evlat gibi yetiştirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Yüzlerindeki tebessüm bizlere çok büyük mutluluk veriyor”
Hazırlanan projeyi daha de genişleterek Türkiye geneline yaymak istediklerini söyleyen Umut Kan isimli gönüllü ise, “Özellikle yetimhanelere yaptığımız yardımlar ve ziyaretlerde oradaki çocukların yüzlerindeki tebessüm bizlere çok büyük mutluluk veriyor. Bu projeleri yenileyerek ve büyüterek devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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