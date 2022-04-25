Sakaryaspor taraftarlarının Spor Toto 1'inci Lig kutlaması

Alişan KOYUNCU/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA) TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta deplasmanda karşılaştığı Serik Belediyespor'u 2-1 yenen Sakaryaspor´un, ligin bitimine 2 hafta kala Spor Toto 1. Lige yükselmeyi garantilemesi kentte büyük coşkuyla kutlandı. Tesisler önünde toplanan binlerce taraftar, teknik heyet ve futbolcuları taşıylan takım otobüsünü meşaleler ve sloganlar eşliğinde karşıladı.
TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta lider Sakaryaspor, deplasmanda Serik Belediyespor'a konuk oldu. Yeşil-siyahlı ekip, karşılaşmayı 2-1 kazanarak, ligin bitimine 2 hafta kalan Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi. Sakaryaspor´un bu galibiyeti kentte büyük coşkuyla karşılandı. Antalya´daki karşılaşmanın sona ermesinin ardından Sakaryaspor´un puan farkıyla şampiyonluğu garantilemesi üzerine taraftarlar, kentin işlek noktalarında toplandı. Ellerinde bayraklarla sloganlar atarak meşale yakan taraftarlar yeşil-siyahlı ekibin şampiyonluğunu coşkuyla kutladı.
TESİSLER ÖNÜNDE TOPLANAN BİNLERCE TARAFTAR, TAKIMI KARŞILADI
Yeşil-siyahlı ekibin deplasmandan dönüp kente giriş yapmasıyla beraber, takımı bekleyen binlerce taraftar, konvoy oluşturdu. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu konvoydaki kişiler, takım otobüsüne Rüstemler Tesisi´ne kadar eşlik etti. Burada toplanan kalabalığı selamlayan futbolcular ve teknik ekip, daha sonra tesislere girdi. Kentte şampiyonluk coşkusu gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. DHA-Spor Türkiye-Sakarya / Adapazarı Alişan KOYUNCU
2022-04-25 03:42:22
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