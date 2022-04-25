Yazar İnanç, sevenleriyle buluşacak

Erenler Belediyesi Ramazan Ayı Kültür ve Sanat Etkinlikleri çerçevesinde Yazar Hayati İnanç, sevenleriyle bir araya gelecek.

Erenler Belediyesi, Ramazan Ayı Kültür ve Sanat Etkinlikleri, ‘Sözün Güzeli Güzellerin Sözü’ konulu konferansı ile devam edecek. Program doğrultusunda Erenler Belediyesi Hizmet Binası Bahçesinde Yazar Hayati İnanç, Perşembe günü saat 21.00’da sevenleriyle buluşacak. İnsan hayatına dokunan sözleriyle tanınan ve divan edebiyatını yaşatan değerli isimlerden Hayati İnanç’ın programına tüm vatandaşları davet eden Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Belediyemiz Ramazan Ayı Kültür ve Sanat Etkinlikleri devam ediyor. Bu haftaki konuğumuz gönüllerde taht kurmuş çok değerli Hayati İnanç olacak. Tüm vatandaşlarımızı etkinliğimize bekliyoruz” dedi.

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