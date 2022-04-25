İl Sağlık Müdürü Öğütlü: “Salgın hastalıklarda tek silahımız aşı”

Sakarya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, salgın hastalıkların kontrol altına alınmasında aşıların büyük önem taşıdığını dile getirerek, aşı karşıtlığındaki artışın toplum sağlığını tehdit ettiğini belirtti.

Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneği tarafından “Aşı karşıtlığına hayır” temalı ulusal öykü yarışmasında Türkiye üçüncüsü olan İl Sağlık Müdürlüğü personeli Hemşire Zeynep Kuru Kesler, dernek tarafından derlenen ve kendi öyküsünde içinde yer aldığı kitabı “Aşı Haftası” münasebetiyle İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü’ye takdim etti. Dünya Sağlık Örgütünün 2019 yılının en önemli on sağlık sorunundan biri olarak gösterdiği aşı karşıtlığıyla mücadele için dernek tarafından gerçekleştirilen ulusal öykü yarışmasında başarı elde eden Kesleri tebrik eden Öğütlü, salgın hastalıkların kontrol altına alınmasında aşının ne kadar önemli olduğunun korona virüs salgınında açık bir şekilde görüldüğünü kaydetti.

Aşı karşıtlığının salgın hastalıkların kontrol altına alınmasında ciddi sorunlar doğurduğunu da vurgulayan Öğütlü, “Pandemi öncesine dönersek yakın zamanda aşı karşıtlığının artması nedeniyle aşıyla kontrol altında olan hastalılarda uluslararası yaşanan artışları gördük. Son olarak korona virüs salgınında aşı karşıtlığı hastalığın kontrol altına alınmasında ciddi bir zaman kaybına, her şeyden önemlisi insan kaybına neden oldu. Gerekli kurumlardan onayını alan ve Bakanlığımız tarafından sahada kullanılmasına izin verilen aşılarımıza güvenmemiz birey ve toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda öyküleriyle aşı karşıtlığına dikkat çeken personelimizi de duyarlığından ve başarısından dolayı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

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