Yakalanınca lazer dediği kolye, suikast silahı çıktı Bekçilerin dikkati boynunda asılı olan suikast silahını yakalattı

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Sakarya’nın Karasu ilçesinde bekçilerin şüphelendiği bir kişinin üzerinde kolye olarak asılı bulunan lazer cihazından, el yapımı 7.65 çapında tek mermi atabilen suikast silahı çıktı. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, Karasu ilçesi Sahil Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çarşı mahalle bekçileri, cadde üzerinde devriye atarken G.Ç. isimli bir şahıstan şüphelendi. Yapılan üst aramasında bekçilerin bulduğu, şüphelinin ise lazer dediği kolye, el yapımı ve 7.65 çapında tek mermi atabilen suikast silahı çıktı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

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