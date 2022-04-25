Kamyon, özel halk otobüsüne çarptı: 9 yaralı 

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SAKARYA, (DHA)SAKARYA´nın Söğütlü ilçesinde kamyonun yolcu almak için durağa yanaşan özel halk otobüsüne çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Adapazarı-Karasu yolunun Söğütlü ilçesi Rüstemler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 16 U 8051 plakalı kamyon yolcu almak için durağa yanaşan 54 J 2561 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Özel halk otobüsü çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki bahçeye sürüklendi. Otobüste bulunan 2'si çocuk 9 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralanan 9 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya İsa ÇİÇEK-Levent KIZILASLAN

2022-04-25 18:02:10



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