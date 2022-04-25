Yaylada yolunu kaybeden iki genç, ailesine teslim edildi

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Sakarya’nın Pamukova ilçesi Soğucak Yaylası’nda yolunu kaybeden iki genç, yaylanın koruma ve kalkındırma derneği üyeleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Soğucak Yaylası Koruma Kollama Kalkındırma Derneği üyelerinden bir kişi, 15 yaşındaki M.Y. ve B.Y.’yi gördü. Akşam karanlığında yönlerini kaybettiğini ifade eden gençler, dernek üyesi tarafından şehir merkezine getirilerek ailelerine teslim edildi.

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