Kamyon halk otobüsüne çarptı; 1 ölü, 10 yaralı

İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA´nın Söğütlü ilçesinde kamyonun, yolcu indirmek için durağa yanaşan özel halk otobüsüne çarptığı kazada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün öğleden sonra, AdapazarıKarasu kara yolunun Söğütlü ilçesi Rüstemler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Y.G. yönetimindeki 16 U 8051 plakalı kamyon, yolcu indirmek için durağa yanaşan İ.P. yönetimindeki 54 J 2561 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Özel halk otobüsü çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki bahçeye sürüklendi. Kazada 11 kişi yaralandı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan yaralılardan Bekir Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu arada kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Bekir Çelik, bugün Göçmenevleri Camii´nde kılınacak cenaze namazı sonrası Ferizli Merkez Yeni Mezarlığı´nda toprağa verilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya İsa ÇİÇEK
2022-04-26 12:21:28
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