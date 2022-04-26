Sakarya'da kamyonun yolcu otobüsüne çarptığı feci kaza kamerada

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Sakarya'da kamyonun halk otobüsüne arkadan çarpması neticesinde 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün Sakarya D650 Karayolu Söğütlü geçişinde meydana geldi. İ.P. idaresindeki 54 J 2561 plakalı özel halk otobüsü, aynı istikamette seyir halinde olan Y.G. idaresindeki 16 U 8051 plakalı kamyonun arkadan çarpması neticesinde şarampole uçtu. İçinde yolcuların bulunduğu otobüste savrulan yolculardan Bekir Çelik kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Korku dolu anların yaşandığı kazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kamyonun halk otobüsüne arkadan çarptığı, çarpmanın şiddetiyle savrulan otobüsün de yoldan çıkarak savrulduğu görülüyor.

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