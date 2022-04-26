Sakarya'da kamyonun yolcu otobüsüne çarptığı feci kaza kamerada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'da kamyonun yolcu otobüsüne çarptığı feci kaza kamerada

İHA

Sakarya'da kamyonun halk otobüsüne arkadan çarpması neticesinde 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Sakarya'da kamyonun yolcu otobüsüne çarptığı feci kaza kamerada

Sakarya'da kamyonun halk otobüsüne arkadan çarpması neticesinde 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, dün Sakarya D650 Karayolu Söğütlü geçişinde meydana geldi. İ.P. idaresindeki 54 J 2561 plakalı özel halk otobüsü, aynı istikamette seyir halinde olan Y.G. idaresindeki 16 U 8051 plakalı kamyonun arkadan çarpması neticesinde şarampole uçtu. İçinde yolcuların bulunduğu otobüste savrulan yolculardan Bekir Çelik kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Korku dolu anların yaşandığı kazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kamyonun halk otobüsüne arkadan çarptığı, çarpmanın şiddetiyle savrulan otobüsün de yoldan çıkarak savrulduğu görülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trafikteki cinayetin şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Trafikteki cinayetin şüphelisi yakalandı
Polis komşusuna baltayla işte böyle saldırdı
YEREL HABERLER Polis komşusuna baltayla işte böyle saldırdı
Kamyon halk otobüsüne çarptı; 1 ölü, 10 yaralı
YEREL HABERLER Kamyon halk otobüsüne çarptı; 1 ölü, 10 yaralı
Uyuşturucunun etkisindeydi: Annesinin haber verdiği polisleri görünce camdan atlayarak kaçmaya çalıştı Kendisini odaya kilitledi, evin altını üstüne getirince ekipler harekete geçti
YEREL HABERLER Uyuşturucunun etkisindeydi: Annesinin haber verdiği ...
Sakarya’daki otobüs kazasından acı haber Yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sakarya’daki otobüs kazasından acı haber Yaralı ...
Trafikte tartıştığı kişiye kurşun yağdırmıştı, adliyeye sevk edildi Sakarya’da 31 yaşındaki gencin ölümüne ilişkin yakalanan 2 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Trafikte tartıştığı kişiye kurşun yağdırmıştı, ...
Komşusuna baltayla saldırdı
YEREL HABERLER Komşusuna baltayla saldırdı
Kolyesi suikast silahı çıkan zanlı ifadesinde hediye edildiğini söyledi
YEREL HABERLER Kolyesi suikast silahı çıkan zanlı ifadesinde hediye ...
Sakarya’da 31 yaşındaki gencin ölümünde 2 gözaltı
YEREL HABERLER Sakarya’da 31 yaşındaki gencin ölümünde 2 gözaltı
Durakta yolcu indirirken dehşeti yaşadılar: 11 yaralı Kazada yaralanan yolcu korku dolu anları anlattı
YEREL HABERLER Durakta yolcu indirirken dehşeti yaşadılar: 11 ...
Yaylada yolunu kaybeden iki genç, ailesine teslim edildi
YEREL HABERLER Yaylada yolunu kaybeden iki genç, ailesine teslim ...
Kamyon, özel halk otobüsüne çarptı: 9 yaralı 
YEREL HABERLER Kamyon, özel halk otobüsüne çarptı: 9 yaralı 
Sakarya'da kamyon ile otobüs çarpıştı, çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi
YEREL HABERLER Sakarya'da kamyon ile otobüs çarpıştı, çok sayıda ...
Boynunda kolye görünümlü kalem silahla yakalandı
YEREL HABERLER Boynunda kolye görünümlü kalem silahla yakalandı
Yakalanınca lazer dediği kolye, suikast silahı çıktı Bekçilerin dikkati boynunda asılı olan suikast silahını yakalattı
YEREL HABERLER Yakalanınca lazer dediği kolye, suikast silahı ...
SUBÜ öğrencilerinden kan ve kök hücre bağışı
YEREL HABERLER SUBÜ öğrencilerinden kan ve kök hücre bağışı
Ramazan etkinlikleri tasavvuf konseri ile son buldu
YEREL HABERLER Ramazan etkinlikleri tasavvuf konseri ile son buldu
İl Sağlık Müdürü Öğütlü: “Salgın hastalıklarda tek silahımız aşı”
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Öğütlü: “Salgın hastalıklarda tek ...
Yazar İnanç, sevenleriyle buluşacak
YEREL HABERLER Yazar İnanç, sevenleriyle buluşacak
İhlas çalışanları iftar yemeğinde bir araya geldi
YEREL HABERLER İhlas çalışanları iftar yemeğinde bir araya geldi
Şampiyon takımı tesiste böyle karşıladılar Tesiste açıklama yapan kulüp başkanı Genç: “Dosta, düşmana selam olsun bu şampiyonluk hayırlı olsun”
YEREL HABERLER Şampiyon takımı tesiste böyle karşıladılar Tesiste ...
Sakaryaspor taraftarlarının Spor Toto 1'inci Lig kutlaması
YEREL HABERLER Sakaryaspor taraftarlarının Spor Toto 1'inci Lig ...
7’den 70’e herkes sokağa döküldü, şehir yeşil-siyaha büründü Sakarya’da şampiyonluk kutlamaları devam ediyor
YEREL HABERLER 7’den 70’e herkes sokağa döküldü, şehir yeşil-siyaha ...
11 yıllık özlem sone erdi, taraftar sokağa döküldü Sakaryaspor şampiyonluğu garantiledi, bayrağını alan sokağa çıktı
YEREL HABERLER 11 yıllık özlem sone erdi, taraftar sokağa ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.