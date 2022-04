Sakarya, topraksız teknolojik tarıma hem örnek hem öncü olacak

Tarım, sanayi ve spor dendiğinde akla ilk gelen kentlerden biri olan Sakarya; şehir, turizm destinasyonları ve çok sayıda sanayi kuruluşuna ev sahipliği yapmasının yanı sıra verimli topraklarının doğru projelerle değerlendirilmesi sayesinde tarımsal kalkınmada yeni bir model olmaya aday. Spordaki başarılarıyla da adından sıklıkla söz ettiren kentte her alanda ciddi bir atılım yaşanırken Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye göre tüm çalışmalarının tek bir paydası var; eğitim.

Küreselleşen dünyada her şey gibi yaşadığımız kentler de markalaşıyor. Şehirler insanların sadece hayatlarını sürdüğü yerler olmaktan çıkıp yeni trendler belirleyen cazibe merkezlerine dönüşüyor. Bu değişim sürecini en iyi yönetip kendi markasını oluşturabilen kentlerse yerel yönetimlerin çabaları sayesinde geçmişten kopmadan geleneksel ile modern olanı harmanlayabilenler. Türkiye’de bu konudaki en dikkat çekici gayreti gösteren kentlerden biri de Sakarya. Şehir öteden beri güçlü olduğu tarım, sanayi ve spordaki bilinirliğine turizm ve eğitimi de eklemeyi hedefliyor. Kentteki çalışmaların mimarı Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, marka şehir kimliğine giden yolun da tam olarak buradan geçtiğini düşünenlerden.



Domatese teknolojik tarımla üretim dokunuşu

Kentin marka şehir olma hedefindeki en iddialı çalışmalar tarımsal üretimde yapılıyor. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ziraat Mühendisi olması nedeniyle tarım ile ilgili her çalışmada bizzat yer alıyor. Yüce’nin en çok önem verdiği projelerden biri 40 milyon liralık yatırım bütçesine sahip, “vizyon proje” Seracılık Mükemmeliyet Merkezi. Akyazı ilçesinde 53 bin metrekare üzerine kurulu bu devasa alanda, topraksız tarım ve jeotermal ısıtma tekniğinden yararlanılıyor. Projenin birinci etabındaki ilk çalışmalar bu ay başlarken 65 bin kök domates fidesi dikildiğini söyleyen Yüce, “Sağlıklı ürün ve verimlilik prensibiyle topraksız teknolojik tarım yaptığımız merkezimizde 1 dönümde 50 ton domates yetiştireceğiz. 25 dönümlük alanda toplamda bin 250 ton verim elde etmeyi hedefliyoruz. Yılın her ayı hasat yapabileceğimiz bu yerde domatesin yanı sıra biber ve patlıcan gibi ürünler de yetiştirerek ülkemize tarımsal model kazandıracağız. Ayrıca bu sayede tarımsal ürün ihracatı potansiyelimiz de artacak” dedi.



Çiftçiye yeni nesil tarımsal eğitimi

Yanık Mahallesindeki Fidan Teşhir ve Üretim Alanı da Yüce’nin Sakarya markasına katkı sunacağını söylediği projelerden. Büyükşehir Belediyesi tarafından dönüştürülüp envai çeşit bitki yetiştirilen bu alanda, sözleşmeli üretim modeliyle organize edilen üreticiler tüketiciyle buluşturuluyor. Proje çerçevesinde toplamda 10 milyon TL’lik fidan diktiklerini belirten Yüce, “Burada çiftçilerimizle beraber 40 çeşit ağaç ve 50 çeşit çalı yetiştiriyoruz. İsteyen herkesle sözleşmeli tarım yapmak için kapımız açık. 3 bin dekarlık Sakarya Botanik Vadisi’nde ise tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştirip ihraç ediyoruz. Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi projemiz ile yüksek verimli üretime devam ederken Sakaryalı çiftçilerimize de yeni nesil tarımsal eğitimler veriyoruz. Ayrıca Sakarya’ya kazandıracağımız Proje Tarım Lisesi ile en modern ve teknolojik tarımsal uygulamaları gençlerimize aktaracağız. Böylelikle tarımsal mirasımızı birikim haline getirerek kendi markamızı yaratacağız” diye konuştu.



Sakarya doğasını ve yeşilini dünya ile buluşturacak

Sakarya’nın cömert ev sahipliğiyle öne çıktığı bir diğer konu turizmde ise Başkan Yüce, “Dünyaca tanınan Sapanca, bizim gözbebeğimiz. 4 mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Sapanca’da herkesin beğenisine hitap edebilecek tatil ve konaklama seçenekleri mevcut. Acarlar Longozu’na yaptığımız 10 milyon TL’lik yatırımla dünya çapındaki turizm destinasyonları listesine gireceğiz. Buna ek olarak Maden Deresi de doğa harikası olmaya aday. Burada yürütülecek çalışmalarla eski maden galerileri turizme açılacak, deresi ve şelalesi ile de turizm açısından odak noktası olacak. Çam Dağı’nda 5060 dönümlük bir bölgeyi de doğa yürüyüşü için uygun bir alana dönüştüreceğiz. Ayrıca Uzungöl’ün minyatürü olma özelliğine sahip Taraklı’daki Karagöl’e kolay ulaşım için çalışmalara başladık. Bütün bu turizm alanlarını rehberlerin kayıtlarına sokacağız. Başta Acarlar Longozu ve Karapürçek Turizm Merkezi olmak üzere diğer tüm turizm noktalarımızla dünyanın dört bir tarafından konuklarımızı ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.



Bisikletle “40 Nokta 40 Rota” Projesi

Sakarya turizm kadar spordaki başarılarıyla da anılıyor. Uluslararası şampiyonluklara sahip pek çok sporcu yetiştiren kentte son yılların en popüler spor dallarından biri bisiklet. Kendisi de bisiklet meraklısı olan Yüce, Türkiye’nin “Bisiklet Dostu Şehir” unvanına layık görülen ilk kenti Sakarya’daki çalışmalarının ayrıntılarını şu şekilde anlattı, “Sağlıklı bir şehir hayatı için spor olmazsa olmaz. Sporu yaşamının parçası haline getiren insanların bulunduğu kentler hem daha mutlu hem de çevre dostu olarak büyüyor. Ayçiçeği Bisiklet Vadimizde dünyanın dört bir taraftan bisikletçileri uluslararası yarışlarda ağırlıyoruz. Şehrimizi bisiklet yollarıyla bir ağ gibi örmeyi planlıyoruz. 3 etaptan oluşan bir projemiz var. Bunun 95 km’lik ilk etabı tamamlandı. 2 ve 3. etaplarla birlikte 120 km’lik bisiklet yoluna sahip olacağız. Hedefimiz Sakarya’mıza 500 kilometrelik bisiklet yolu kazandırmak. 40 Nokta 40 Rota projemizle baştan sona bisikletle gidilebilen ve bu esnada da tüm ihtiyaçların bulunabildiği bir parkur planlıyoruz.”



Şifa kaynağı arı sütü ve zehrini biz üreteceğiz

Türkiye, arı yoğunluğunun en sık olduğu ülkelerin başında gelirken, bu alanda en önde gelen şehirlerden biri ise Sakarya. Şehrin adını taşıyan “Sakarya Irkı” arılar Türkiye’nin pek çok bölgesinde yaşamaya elverişli. Başkan Yüce, Büyükşehir Belediyesi’nin “54 Katılımcı Arıcılık” projesi çerçevesinde geleneksel yöntemlerle süregiden arıcılık faaliyetlerinin modern bir vizyon ışığında yeniden yapılandırılması hedeflediklerini söyledi. Yüce, “Kentin bu alandaki çalışmalarını organize etmek, arı ürünleri çeşitliliğini artırmak, genç girişimcilere destek olmak ve çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyoruz. Üç etaptan oluşan projenin ilk basamağında 550 Sakaryalı üretici, ileri düzeyde teknik arıcılık bilgisi içeren eğitim programına alındı. En önemlisi de ana arı, şifa kaynağı olan arı sütü, arı zehri, polen ve propolis üretim yolları çiftçilere uygulamalı olarak aktarıyoruz. Türkiye’nin en büyük bal üreticisi olmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.



3 yılda 1 milyon ton asfaltlama

Göreve gelir gelmez 20 farklı projeyi hayata geçireceğinin sözünü verdi. Aradan geçen 3 yılda 140 proje tamamladıklarını söyleyen Ekrem Yüce, “Marka şehir perspektifimizi kurgularken, Sakarya’yı altyapı, üstyapı ve sosyal ilişkiler açısından değerlendirmeye alıp neler yapabileceğimizi kararlaştırdık. 3 yılda toplamda 900 kilometre uzunluktaki yollarda tam 1 milyon ton asfaltlama çalışması yaptık. 1,5 milyar TL yatırım bütçesi bulunan Darıçayırı Barajı, Sakarya tarihinin en büyük projelerinden. Hemşerilerimizin sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ihtiyacını karşılamak için 63 milyon TL yatırım yaptık. Kentin kanalizasyon sistemi için de 75 milyon TL yatırım gerçekleştirdik. Aynı çerçevede 55 milyon TL değerinde yağmur suyu yatırımı yaptık ve böylelikle Türkiye’nin en kaliteli içilebilir çeşme suyunu ortaya çıkardık” dedi.

