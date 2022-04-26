Trafikteki cinayetin şüphelisi yakalandı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TUTUKLANDI

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, Murat Çoban´ı tabancayla vurarak öldüren Engin Temel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, R.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya İsa ÇİÇEK

2022-04-26 16:43:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.