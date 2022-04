10 bin metrekare alana inşa edilen lunaparkta son adım

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Sakarya Park içerisinde 10 bin metrekare alan inşa ettiği ve 23 farklı oyun grubundan oluşan yeni lunaparkın yapımında sona gelindi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların bir arada vakit geçirebileceği sosyal donatı alanlarına her gün bir yenisini ekliyor. Büyükşehir, kültürel zenginliği yansıtan, görsel olarak kaliteli ve şehri sembolize eden değerleri içinde barındıran yeni sosyal alanlar için her gün yeni bir proje üretiyor. Sakarya Nehri’nin aktığı ve Adasu HES’in bulunduğu Sakarya Park’ın içindeki 10 bin metrekare alan üzerine kurulan yeni lunaparkın çalışmalarında sona gelindi. Projenin yüzde 90’lık kısmı tamamlandı ve kurulan oyun araçlarıyla park renklenmiş oldu. Daha önce Sakarya Millet Bahçesi’nin yanında bir lunaparkın kurulmasını sağlayan büyükşehir belediyesi, Erenler’deki projenin bayramdan sonra hizmete açılacağını duyurdu. 23 parça grubun yer alacağı lunaparkta 8 farklı tren, gondol, çarpışan araç, su kanosu, atlı trenatlı karınca, dönme dolap, samba balonu, kamikaze, crazy dance, kule, büyük discovery, gezi treni, uçak, sekolin, hayvanlar âlemi ve zıp zıp gibi oyun araçları bulunuyor. 10 bin metrekare alana sahip park, vatandaşların rahatça yürüyerek vakit geçirebileceği yürüyüş yolu ve tesis alanlarından oluşuyor. Her yönüyle bölgenin önemli bir ihtiyacına cevap verecek olan proje, eğlence sektöründe Sakarya’nın merkezi olacak ve kentin sosyalleşmesinde önemli bir rol oynayacak.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada parkın açılışıyla ilgili tarih verilirken, “Sakarya’mızın sosyalleşmesi ve yeni donatı alanlarına kavuşması için kentimizin tamamını kapsayacak projeleri hayata geçiriyoruz. Özellikle Sakarya’nın değerlerini yansıtan, vatandaşların ciddi oranda ilgi gösterdiği birçok projeyi hizmete açtık. Eğlence alanındaki ihtiyacın karşılanması için de önce Millet Bahçesi yanında bir tesisin açılmasını sağlarken Erenler’de yeni bir projenin de yapımına başlamıştık. Projemizi süratle tamamladık ve yapılan imalatlarla Sakarya Park’taki yeni lunaparkımızı yüzde 90 gibi bir seviyeye getirdik. Tüm Sakarya’yı bayramdan sonra açılacak yeni buluşma noktamıza davet ediyoruz. Hayırlı olsun” denildi.

