Bisiklet Vadisi’nde anlamlı etkinlik

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bisiklet Vadisi’nde anlamlı etkinlik

İHA

Bisiklet Vadisi’nde anlamlı etkinlik

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen kan bağışı organizasyonu, yoğun katılımla Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde gerçekleştirildi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen kan bağışı organizasyonu yoğun katılımla Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde gerçekleştirildi. Kızılay Sakarya Şubesi, Sakarya Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu ve Camili Mahalle Muhtarlığı birlikteliğiyle düzenlenen organizasyona ev sahipliği yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kan bağışı için katılım gösteren tüm gönüllü ve vatandaşlara iftar programı düzenledi. Yoğun katılımla süren organizasyona vatandaşların ilgisi sahura kadar devam etti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edileceği vurgulanarak, “Bilindiği gibi Avrupa’nın en büyük bisiklet tesislerinden biri olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, pek çok ulusal ve uluslararası organizasyonlarda ve dünya şampiyonalarında bisiklet sporcusuna ve sporseverlere ev sahipliği yaptı. Sakarya’yı bir marka haline getiren bu proje, 2022 Ağustos ayı itibariyle yapılacak olan uluslararası bisiklet yarışmalarında da etkin bir rol oynayacaktır. Büyükşehir Belediyesi olarak insana dair birçok alanda sürdürdüğümüz hassasiyetimizi, gönüllülük esasına dayanan bu tarz etkinliklerde de sürdürmeye devam edecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

78 ülkeden bine yakın uluslararası öğrenci iftarda buluştu
YEREL HABERLER 78 ülkeden bine yakın uluslararası öğrenci iftarda ...
Kardeşini vurarak kayıplara karışmıştı, polis ekiplerince yakalandı
YEREL HABERLER Kardeşini vurarak kayıplara karışmıştı, polis ...
Kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulan müdür hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulan müdür ...
Tartıştığı kişiye kurşun yağdırmıştı, tutuklandı
YEREL HABERLER Tartıştığı kişiye kurşun yağdırmıştı, tutuklandı
10 bin metrekare alana inşa edilen lunaparkta son adım
YEREL HABERLER 10 bin metrekare alana inşa edilen lunaparkta son ...
Trafikteki cinayetin şüphelisi yakalandı (2)
YEREL HABERLER Trafikteki cinayetin şüphelisi yakalandı (2)
Başkan Kılıç: "Öğrencilerimiz çalışmaları yerinde görme fırsatı elde edecek"
YEREL HABERLER Başkan Kılıç: "Öğrencilerimiz çalışmaları yerinde ...
Adapazarı Belediyesi sporcuları Avrupa Kupası kadrosuna seçildi
YEREL HABERLER Adapazarı Belediyesi sporcuları Avrupa Kupası ...
SUBÜ'de 2021 yılı birim performansları değerlendirildi
YEREL HABERLER SUBÜ'de 2021 yılı birim performansları ...
Sakarya, topraksız teknolojik tarıma hem örnek hem öncü olacak
YEREL HABERLER Sakarya, topraksız teknolojik tarıma hem örnek hem ...
İnternet hattı çekmek istediği çatıdan merdiven boşluğuna düştü
YEREL HABERLER İnternet hattı çekmek istediği çatıdan merdiven ...
Komşusunun baltalı saldırısına uğrayan polisin eşi dehşet anlarını anlattı Yaralı polis memurunun eşi Dilek Girgin: "Psikolojik olarak ailecek tamamen bitik durumdayız"
YEREL HABERLER Komşusunun baltalı saldırısına uğrayan polisin eşi ...
Sakarya´da 53 bin metrekarelik alanda topraksız tarım faaliyeti 
YEREL HABERLER Sakarya´da 53 bin metrekarelik alanda topraksız tarım ...
Sakarya'da kamyonun yolcu otobüsüne çarptığı feci kaza kamerada
YEREL HABERLER Sakarya'da kamyonun yolcu otobüsüne çarptığı feci ...
Trafikteki cinayetin şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Trafikteki cinayetin şüphelisi yakalandı
Polis komşusuna baltayla işte böyle saldırdı
YEREL HABERLER Polis komşusuna baltayla işte böyle saldırdı
Kamyon halk otobüsüne çarptı; 1 ölü, 10 yaralı
YEREL HABERLER Kamyon halk otobüsüne çarptı; 1 ölü, 10 yaralı
Uyuşturucunun etkisindeydi: Annesinin haber verdiği polisleri görünce camdan atlayarak kaçmaya çalıştı Kendisini odaya kilitledi, evin altını üstüne getirince ekipler harekete geçti
YEREL HABERLER Uyuşturucunun etkisindeydi: Annesinin haber verdiği ...
Sakarya’daki otobüs kazasından acı haber Yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sakarya’daki otobüs kazasından acı haber Yaralı ...
Trafikte tartıştığı kişiye kurşun yağdırmıştı, adliyeye sevk edildi Sakarya’da 31 yaşındaki gencin ölümüne ilişkin yakalanan 2 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Trafikte tartıştığı kişiye kurşun yağdırmıştı, ...
Komşusuna baltayla saldırdı
YEREL HABERLER Komşusuna baltayla saldırdı
Kolyesi suikast silahı çıkan zanlı ifadesinde hediye edildiğini söyledi
YEREL HABERLER Kolyesi suikast silahı çıkan zanlı ifadesinde hediye ...
Sakarya’da 31 yaşındaki gencin ölümünde 2 gözaltı
YEREL HABERLER Sakarya’da 31 yaşındaki gencin ölümünde 2 gözaltı
Durakta yolcu indirirken dehşeti yaşadılar: 11 yaralı Kazada yaralanan yolcu korku dolu anları anlattı
YEREL HABERLER Durakta yolcu indirirken dehşeti yaşadılar: 11 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.