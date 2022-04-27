Çocuğa cinsel istismar suçundan aranıyordu jandarma ekiplerince yakalandı

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Sakarya’nın Hendek ilçesinde çocuğa cinsel istismar suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve jandarma ekiplerince yakalanan şahıs cezaevine gönderildi.

Çocuğa cinsel istismar suçundan yakalama kaydı ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y. isimli şahıs Hendek ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyon neticesinde yakalandı. Gözaltına alınarak Hendek Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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