Halk eğitim merkezi müdürü ağabeyini, mal paylaşımı anlaşmazlığından öldürmüş (2) 

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü olan ağabeyi Abdulvahit Uygar'ı pompalı tüfekle ateş ederek öldüren M.Z.U., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya İsa ÇİÇEK

2022-04-27 14:46:55



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