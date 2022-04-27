Halk eğitim merkezi müdürü ağabeyini, mal paylaşımı anlaşmazlığından öldürmüş (3)

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DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN OTOSTOP ÇEKENLERİ ARACA ALMIŞLAR

Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü ağabeyi Abdulvahit Uygar'ı pompalı tüfekle vurarak öldüren M.Z.U., kaçtıktan sonra aracını Erenler ilçesinde bırakıp, arkadaşı Ş.E. ile buluştuğu tespit edildi. M.Z.U.'nun Ş.E.'nin aracıyla yola devam ettiği, TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde de yakalandığı belirtildi. M.Z.U. ve Ş.E.'nin dikkat çekmemek ve araçta kalabalık gözükmek için yolda otostop çeken Suriye uyruklu kişileri aldıkları öğrenildi. M.Z.U. ve Ş.E.'nin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya İsa ÇİÇEK

2022-04-27 16:09:03



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