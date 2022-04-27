Büyükşehir'in minik raketlerinden başarı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin masa tenisi sporcuları, Karaman’da gerçekleştirilen Masa Tenisi Türkiye Küçükler Ferdi Şampiyonası’nda 300 kişi arasında ilk 10’a yaklaştılar.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sporun her dalında hanesine dereceler ekliyor. Son olarak Karaman’da gerçekleştirilen Masa Tenisi Türkiye Küçükler Ferdi Şampiyonası’na katılan Büyükşehir’in minik raketleri, müsabakalarda Sakarya’ya gurur yaşattı. Takımdaki sporcular birçok kategoride ismini ilk sıralara yazdırdı. 300’e yakın sporcunun katıldığı müsabakalarda Türkiye sıralamasında ilk 10’a yaklaşan sporcular Sakarya’ya başarıyla döndü. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Sporun her dalında başarımızı perçinlemek ve ‘spor şehri’ unvanıyla adımızı dünyaya duyurmak için çalışıyoruz. Karaman’a uğurladığımız sporcularımız, şehre yakışır bir başarı elde ettiler, kendilerini tebrik ediyoruz. Nice önemli başarı için gayretle ve hassasiyetle yola devam edeceğiz” denildi.

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