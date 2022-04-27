SUBÜ, Letonya ile bağlarını güçlendiriyor

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Letonya’nın Rezekne Teknoloji Üniversitesi arasında çeşitli alanlarda iş birliği geliştirilmesine yönelik ilk ziyaret gerçekleştirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Letonya’nın Rezekne Teknoloji Üniversitesi arasında iş birliği geliştirilmesine yönelik ilk ziyaret SUBÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İsmail Gürler tarafından gerçekleştirildi. Rezekne Teknoloji Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı Iveta Graudina ve Eğitim, Dil ve Tasarım Fakültesi Dekanı Janis Dzerviniks ile bünyelerinde oluşturulması düşünülen dil sınıfları, karşılıklı iş tecrübesi ve fırsatlar gibi konularda görüş alışverişinde bulunan Gürler, derslere de girdi. Görüşmelerde yapılabilecek ortak çalışma ve projeler ile karşılıklı öğretim elemanı ve öğrenci hareketliliği de konuşuldu. Gürler ziyareti çerçevesinde Mütercim Tercümanlık, Mühendislik ile Sanat ve Tasarım Bölümlerindeki öğrencilerle de bir araya geldi.

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