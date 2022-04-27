Halk eğitim merkezi müdürü ağabeyini, mal paylaşımı anlaşmazlığından öldürmüş (4)

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TUTUKLANDI

Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü ağabeyi Abdulvahit Uygar'ı pompalı tüfekle vurarak öldüren M.Z.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaçmasına yardımcı olan Ş.E. ise adli kontrol ile serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya İsa ÇİÇEK

2022-04-27 21:24:14



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