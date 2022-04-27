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Kadir Gecesi’nde 5 bin masa kuruldu, 20 bin kişi iftar yaptı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: “Bu gece fecre kadar yeryüzünü meleklerle paylaşacağız”

İHA

Kadir Gecesi’nde 5 bin masa kuruldu, 20 bin kişi iftar yaptı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: “Bu gece fecre kadar yeryüzünü meleklerle paylaşacağız”

Sakarya'da pandemi gölgesinde geçen yılların ardından yaklaşık 20 bin kişi Kadir Gecesi’nde düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Şehrin en büyük iftar sofrasında konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Son 10 gün içerisinde bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi var. İnşallah bugün hep birlikte dualarla orucumuzu açıp, kadir gecesini idrak edeceğiz. Bu gece fecre kadar yeryüzünü meleklerle paylaşacağız" dedi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında Sakarya’daki en büyük iftar sofrasını kurdu. Kardeşliğin, dostluğun ve İslami değerlerin pekişmesini amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Aziz Duran Parkı’nda yaklaşık 20 bin kişiyi iftar organizasyonunda buluşturdu. Park içinde kurulan masalar yollara uzandı, Ramazan’ın en mübarek günü olan Kadir Gecesi’nde dualar hep birlikte yapıldı.
Salgının gölgesinde geçen 2 buçuk yılın ardından kalabalık toplulukların bir araya geldiği ilk büyük organizasyonda binlerce kişi aynı sofrada oruç açtı. Misafirlere ev sahipliği yapan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, iftarı bekleyen vatandaşları ziyaret etti. Uzun bir aradan sonra topluluklar arasında vatandaşlarla ilk kez kucaklaşan Başkan Yüce, onların dilek ve temennilerini dinledi.
Programa, Ekrem Yüce’nin yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve ilçe teşkilat başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ile büyükşehir, SASKİ bürokratları ve vatandaşlar katıldı. Akşam ezanı okunduğu sırada Orhan Camii imam hatibi Alaattin Beşel’in yaptığı duaya binlerce kişi hep bir ağızdan ‘Amin’ dedi. Yemeklerin ardından kurulan sahnede ilahiler ve kasideler okundu. Aileleriyle, arkadaşlarıyla bu sofralarda buluşan vatandaşlar, sunulan hizmetten büyük memnuniyet duydu.

“Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi var”
Programda konuşan Başkan Ekrem Yüce, "Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu da cehennemden kurtuluş olan mübarek Ramazan ayının son günlerini yaşıyoruz. Bizleri bu nimete eriştiren Allah’a şükürler olsun. Duamız odur ki hepimiz Ramazan’ın rahmetiyle hemhal, Rabbimizin affına da mazhar olmuşuzdur. Yine hep birlikte cehennem azabından kurtularak Bayram’a erişiriz inşallah. Son 10 gün içerisinde bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi var. İnşallah bugün hep birlikte dualarla orucumuzu açıp, Kadir Gecesi'ni idrak edeceğiz. Bu gece fecre kadar yeryüzünü meleklerle paylaşacağız. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul buyursun. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini layıkıyla idrak etmeyi hepimize nasip etsin. Şimdiden Ramazan Bayramımız mübarek olsun” dedi.

“Bu sene Sakarya olarak çifte bayram yaşıyoruz”
Sakaryaspor’un şampiyonluğuyla birlikte çifte bayram yaşayacaklarını ifade eden Yüce, “Soframızı teşrif eden herkese teşekkür ediyorum. Bu sene Sakarya olarak çifte bayram yaşıyoruz. Hem büyüklerimizle bereketleneceğimiz, küçüklerimize hayır dualar edeceğimiz Ramazan Bayramını yaşıyoruz hem de şehrimizin en önemli değerlerinden olan Sakaryaspor'umuzun şampiyonluğunu bir bayram gibi kutluyoruz. Bu şehirde Sakaryaspor sevdası daha küçükken başlar. Bizimle birlikte büyüyüp olgunlaşır. Bu şehirde 7’den 70’e herkes bu takıma sevdalıdır. Yıllardır yaşadığımız talihsizlikleri el ele vererek çözdük. Sakarya olarak takımımıza sahip çıktık ve kimseye muhtaç etmedik. Gerekli olan ihtiyaçları birer birer karşıladık ve çok şükür şampiyon olduk. Takımımızı ve hemşerilerimizi kutlarım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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