Kadir Gecesi’nde avuçlar semaya açıldı

Kur'anı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi, Sakarya’da dualarla idrak edildi. Binlerce vatandaş saf tutarak avuçlarını semaya açtı.

Kur'anı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi dolayısıyla binlerce vatandaş camilere akın etti. Orhan Gazi'nin buyruğu üzerine 1323'te Adapazarı ilçesinde inşa edilen Orhan Gazi Camisi'nde erkek, kadın, genç, yaşlı ve çok sayıda vatandaş Kur'anı Kerim dinleyip hatim duası etti. Ellerin semaya yükseldiği gecede ezanın okunması sonrasında vatandaşlar avlularında saf tutarak, teravih namazını kıldı. Kılınan teravih namazının ardından da Sakalı Şerif ziyarete açıldı.

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