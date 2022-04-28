Doktoru darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı, adli kontrolle serbest bırakıldı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde aile hekimine ‘Beni taciz, rahatsız ediyorsun’ diyerek darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Adapazarı ilçesinde bulunan Figen Sakallıoğlu Hızırtepe Aile Sağlığı Merkezi Hızırtepe Aile Sağlığı Merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aile hekimi olan Metin Kurşunoğlu, Hastalık Yönetimi Platformu çerçevesinde hastası A.K.’yi kontrol için merkeze çağırdı. İddiaya göre, doktorun yanına giren A.K. hiçbir tartışma yaşanmamasına rağmen biranda ‘sen beni taciz, rahatsız ediyorsun’ diyerek Kurşunoğlu’nu yumruklamaya başladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, başından yaralanan ve burnunda kırıklar olduğu öğrenilen doktor baygınlık geçirerek kanlar içerisinde kaldı. 112 ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan doktor Kurşunluoğlu tedavi altına alınırken polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde doktoru darp ettiği iddiasıyla A.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen A.K. çıkarıldığı mahkemece adil kontrolle serbest bırakıldı.

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