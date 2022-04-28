Sakarya bayramlığını giydi Şehirde yollar, parklar ve caddeler rengarenk

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı öncesinde kentin dört bir yanına çiçek ekimi yaparak adeta şehre bayramlığını giydirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin genelini ve sosyal donatı alanlarını yaptığı dokunuşlarla her geçen gün güzelleştiriyor. Özellikle kentin merkezinde bulunan ana caddeler, bulvarlar ve park alanları yapılan hassas dokunuşlarla renkleniyor. Aziz Duran Parkı, Sakarya Millet Bahçesi ve birçok park alanı, Ramazan Bayramı öncesi yapılan peyzaj düzenlemesiyle güzel bir görünüme kavuştu. Özellikle kentin parkları dikimi yapılan her renkten lale soğanı, muskari soğanı ve çuha çiçekleriyle harika bir görsellik oluşturdu. Bu peyzaj düzenlemesi Yeni Camii 15 Temmuz Bulvarı, Serdivan 2. Cadde, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, Medeniyet Bulvarı gibi en işlek caddelerde de uygulandı. Baharın haberini verildiği peyzaj uygulaması, havaların ısınmasıyla birlikte yürüyüş ve aktivitelere başlayan vatandaşların ilgi odağı oldu.

Konuya ilişkin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Dünyanın en nadide şehirlerinden bir tanesi olan Sakarya'mızın doğal zenginliğini, doğayla bütünlüğünü anlatmak için yürüttüğümüz peyzaj çalışmamıza Ramazan Bayramı öncesi ağırlık verdik. Bahara girişte vatandaşlarımızı rengarenk lale ve çuha çiçekleriyle karşılıyoruz. Günlük hayata renk katmak ve insanımıza pozitif bir enerji yüklemek için yaptığımız uygulamaları kent genelinde hızlandıracağız. Biz renkli ve eşsiz bir güzelliğe sahip olan bir kentiz" denildi.

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