Yıllardır yol kenarına dökülen gübre vatandaşın kabusu oldu Mahalle sakini: "Evimde nefes alamıyorum" "En az 4 yıllık gübreler var. Çevreye tamamen zararlı korkunç bir koku veriyor"

Sakarya'nın Kaynara ilçesinde yıllardır yol kenarına dökülen ve çevreye yaydığı kötü koku sebebiyle tepki toplayan gübreler, vatandaşı isyan ettirdi. Gübrelerin ağaçlara zarar verdiğini belirten mahalle sakini, "Ben evimde nefes alamıyorum" dedi.

Kaynarca ilçesinde 3 mahalleyi birbirine bağlayan bağlantı yoluna dökülen gübreler mahalle halkının kabusu oldu. Gürpınar Mahallesi ile İmamlar Mahallesi arasında yer alan bağlantı yoluna dökülen hayvan gübreleri, çevreye yaydığı kötü koku sebebiyle vatandaşı isyan ettirdi. 68 yaşındaki İsmail Kaya, o anları kayda alarak sesini duyurmaya çalıştı. Kaynarca Belediyesi’ne birçok kez durumu bildirdiklerini söyleyen Kaya, herhangi bir netice alamadıklarını aktardı.



“En az 4 yıllık gübreler var”

Evinin kenarındaki yolda bulunan gübre tepelerinden rahatsızlık duyduğunu belirten Kaya, "Köyüme ev yaptım ve burada oturuyorum. Çevre kirliliğine karşı yetkililerin bir an önce çözüm üretmesini istiyorum. Bir yanda fandık bahçesi diğer yanda devlet ormanı var. Bu gübreleri buraya atanlar da bilerek koyduklarını ve geri alacaklarını söylüyor. Bölgedeki gübreler alınacak şekilde değil, en az 4 yıllık gübreler var. Çevreye tamamen zararlı, korkunç bir koku veriyor" dedi.



“Ben evimde nefes alamıyorum”

Gübrelerden yayılan kokunun rahatsız edici olduğunu aktaran Kaya, "Yol işlemez hale gelmiş, bu yol yapılacak ama hangi imkanla yapılacak? Bu gübre varken buralarını yapılması mümkün değil. Bir an önce bu atığın, çevre kirliliğinin temizlenmesi gerekiyor. Bu güzelim doğayı insanlar düşüncesizce, plansızca mahvetmiş. Yetkililerin bu duruma el atması, bu bağlantı yolunun yapılması gerekiyor. Bu yol yapılmadığı için insanların atık yeri olmuş ve doğayı kirletmişler. Bu gübreler bilinçli olarak bir yere yığılsa kullanılabilir. Atıldığı anda üzeri kapatılması veya yayılarak tarlaya kullanılması gerekiyor. İnsanlar bunları kullanmamışlar, tamamen zarar oluşmuş. Bazı ağaçlarda yanmış, gübreden kaynaklı oluşamıyor, büyüyemiyor. Ben evimde nefes alamıyorum, yanımda komşularımız var onlarda mağduriyet yaşıyor. Bir an önce bu işin çözülmesini istiyoruz. Buradaki ağaçlar kurumuş ve bu gübreler buradan kaldırılmazsa orman katliamı söz konusu" dedi.

