Doğanın içinde otel konforu sağlayan bu evleri boş bulmak neredeyse imkansız Ramazan Bayramı’na günler kala bungalov evler doldu Bungalov ev işletmecisi Ali Safa Alaçam: “Taleplere yetişemiyoruz”

Gölü ve doğasıyla tatilcilerin cazibe merkezi haline gelen Sakarya’nın Sapanca ilçesindeki bungalovlar, özel günlerde vatandaşların ilk tercihi oluyor. Ramazan Bayramı öncesinde rezervasyonu yapılan evler yüzde 100 doluluk oranına yaklaşırken, vatandaşlara doğanın içinde otel konforu sağlıyor.

Eşsiz güzellikleriyle her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olan Sapanca, İstanbul’a yakınlığı sayesinde en çok tercih edilen mekanlar arasında yerini alıyor. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlere yakınlığıyla her yıl çok sayıda yerli ve yabancı tatilciyi ağırlayan Sapanca, son dönemde Arap turistlerle yakaladığı cazibeyle en çok tercih edilen tatil mekanları arasındaki yerini koruyor. Adeta tatil beldesi havası bulunan ilçede bulunan bungalovlar ise vatandaşların ilk tercihi oluyor. Yeşili, doğası ve gölü ile turistlerin cazibe merkezi olan ilçede bulunan ahşap bungalov evlerin doluluk oranı dikkat çekiyor. Özel günlerde de ilk tercih arasında yer alan evler, günler hatta haftalar öncesinden rezerve ediliyor. Ramazan Bayramı öncesinde de doluluk oranına yaklaşan evlerde, işletmecilerin telefonları susmuyor.



"Türkiye'de artık önde gelen tatil yerlerinden biriyiz"

Ramazan Bayramı öncesinde evlerde boş yer bulmanın neredeyse imkansız olduğunu belirten Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Safa Alaçam, "Doluluğumuz neredeyse yüzde 100’e ulaştı diyebilirim. Az bir zaman kaldı bayrama, son birkaç müsait evler bulunuyor. Pandemi sürecinde doğaya dönüş başladı ve insanlar bu doğaya dönüşü benimsediler, artık tatil kavramları değişti. Daha çok kendilerine müstakil, izole ortamlarda tatil anlayışını tercih ediyorlar. Bizlerde işletmeci arkadaşlarımızla beraber her gelen misafirimizi özel alanda özgür bırakıp iyi hizmet vermeye çalışıyoruz. Sapanca’nın da konumu çok iyi bir noktada. İstanbul, Ankara, Bursa Kocaeli gibi çevremizde büyükşehirler var yani 2025 milyonluk bir kitleye hitap ediyoruz. Bu sayı yaz dönemlerinde ulusal ve uluslararası turistlerin katılmasıyla kat kat artıyor. Sapanca’yı benimsediler. Türkiye’de artık önde gelen tatil yerlerinden biriyiz diyebiliriz. Özel günler ve bayramlarda aşırı yoğun oluyoruz. Yaz dönemlerinde öyle ve ben Sapanca’da tatil yapmayı düşünen herkesin erken rezervasyon yapmasını tavsiye ediyorum" dedi.



“Konaklamada en iyi referansımız ağırladığımız misafirler”

Doğal ortamda tatil yapmak isteyenlerin yeni gözde mekanının Sapanca olduğunu belirten Alaçam, "Taleplere yetişemiyoruz, umarım her gelende memnun ayrılır. Çünkü biz hepimiz titiz davranıyoruz. Konaklamada en iyi referansımız ağırladığımız misafirler. Onları memnun etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Metropollerde, büyükşehirlerde yaşayan insanlar, betonarme binalarda nefes alamıyor ama Sapanca’da bizler doğanın içerisinde yaptığımız evlerle onları kendi evlerindeymiş gibi hissettiriyoruz. Doğa ile baş başa bırakıp, onlar yokken de evlerini koruyoruz diyebilirim" diye konuştu.

