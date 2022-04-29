Pandemi hastanesi artık normal polikliniğe dönüyor

Korona virüs salgını döneminde pandemi hizmetleri adı altında faaliyet

gösteren eski Kadın Doğum Hastanesi, 1 Mayıs tarihi itibariyle normal poliklinik hastalarına hizmet vermeye başlayacak.

Konuya ilişkin Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi eski Kadın Doğum Ek Hizmet Binası, 1 Mayıs tarihinden itibaren normal poliklinik hastalarına hizmet vermeye başlayacağından dolayı korona virüs şüpheli hastalar dahil acil tedavi hizmetleri, Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi merkez kampüsünde devam edecektir. Aynı şekilde korona virüs aşı uygulaması da Eski Kadın Doğum Ek Hizmet Binasında sonlandırılarak merkez kampüste yapılmaya devam edecektir. Bunun dışında diğer tüm sağlık tesislerimizde korona virüs dahil acil tedavi hizmetlerimiz devam etmektedir” denildi.

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