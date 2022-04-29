Kontrolden çıkan pat pat su kanalına düştü: 1 yaralı

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde kontrolden çıkan 'pat pat' olarak bilinen tarım aracı su kanalına düştü. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Manavpınarı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavpınarı Mahallesi istikametinden Hürriyet Mahallesi istikametine seyir halinde olan Abdullah T. (72) idaresindeki pat pat olarak bilinen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak su kanalına düştü. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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