Asfalt sezonu açıldı, 16 sokak yenilendi

Havaların ısınmasıyla birlikte asfaltlama çalışmalarını sürdüren Erenler Belediyesi, 16 sokağı yeniledi.

Erenler Belediyesi, ilçe genelindeki asfalt çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, Merkez Mahallede 10, Tabakhane Mahallesinde ise 6 sokağı baştan sona yenilerken, Değirmen Caddesi’nde ise asfalt hazırlığına devam ediyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, yaz aylarına girilmesiyle birlikte asfalt sezonun açıldığını ve çalışmalar doğrultusunda da 16 sokağın yenilendiğini söyledi.

Çalışmaların devam edeceğini belirten Kılıç, "Ekipler ilk olarak Erenler Merkez Mahallemizde altyapı çalışmaları tamamlanan sokaklarda asfalt serim çalışmalarını tamamladı. Merkez Mahallesinin ardından asfaltlama çalışmaları, Tabakhane Mahallemizde altyapı çalışmaları tamamlanan sokaklarda devam etti. Erenler’imizin alt ve üst yapısını yenilemeye devam edeceğiz. Bu doğrultuda çalışmalarımıza desteklerinden ve ilçemize sunmuş oluğu hizmetlerden dolayı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce’ye teşekkür ediyorum. Erenler’imizin için hız kesmeden devam” dedi.

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