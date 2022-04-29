Yazar Hayati İnanç sevenleriyle buluştu

Yazar Hayati İnanç, Erenler Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği konferansta vatandaşlarla bir araya geldi.

Erenler Belediyesi'nin Ramazan ayı kültür ve sanat etkinlikleri, Hayati İnanç’ın ‘Sözün Güzeli Güzellerin Sözü’ konulu konferansıyla tamamlandı. Hayati İnanç’ın konuşmalarının ardından selamlama ve hediye takdimi için sahneye davet edilen Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, "Siz kıymetli vatandaşlarımız ile birlikte insan hayatına dokunan sözleriyle tanınan ve divan edebiyatını yaşatan değerli isimlerden Hayati İnanç hocamızı ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bizleri bu akşamki sohbetiyle gönlünde dinlendiren üstadımıza siz kıymetli vatandaşlarımızın sevgisini ve muhabbetini içerisinde ekleyerek vazoyu hepimiz adına takdim ediyorum. Gecemizi güzelleştiren kıymetli hocamıza ve muhabbetimize katılan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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