Başkan Soykan: “Daha güzel bir Akyazı için çok çalışacağız”

Son 3 yılda ilçede önemli işlere imza attıklarını belirten Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Biz bir aileyiz, yaptığımız çalışmalarda her birinizin emeği var. Daha güzel bir Akyazı için elbirliği ile çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, düzenlediği iftar programında belediye çalışanları ile bir araya geldi. İftar programına Başkan Soykan'ın yanı sıra, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci, AK Parti Sakarya eski Milletvekili Recep Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Özer, Aslan Yılmaz, Mehmet Öztürk ve Mehmet Çakmak, belediye çalışanları ile aileleri katıldı. İftar öncesinde tek tek masaları gezerek personel ile sohbet eden Soykan, oruçların açılması sonrasında son 3 yılda ilçede önemli işlere imza attıklarını söyledi.



“Biz büyük bir aileyiz”

Ramazan ayının sonuna yaklaşıldığını hatırlatan Soykan, “Ramazan boyunca merkez ve merkeze uzak mahallelerimizde hemşerilerimizle iftar sofralarında bir araya geldik. Bugün de birlikte mesai yaptığımız, yol yürüdüğümüz ve omuz omuza verip çalıştığımız kıymetli personellerimiz ile birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz büyük bir aileyiz” dedi.



“Daha güzel bir Akyazı için çok çalışacağız”

Seçimlerin üzerinden geçen 3 yılda Akyazı’da önemli işlere imza attıklarını belirten Soykan, “Bu çalışmalarda hepinizin emeği var. Her birinize özverili çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Daha güzel bir Akyazı için çok çalışacağız. Her birinize iftara katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.