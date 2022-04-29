Akyazı’da cadde ve sokaklar ilaçlanıyor

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Akyazı Belediyesi ekipleri vektörle mücadele çerçevesinde ilaçlama çalışmalarına başladı.

Akyazı Belediyesi ilaçlama çalışmalarına başladı. Teknik donanımlı araçlarla yürütülen çalışmalar, insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlarla gerçekleştiriliyor. İlçe genelinde sivrisinek, karasinek, larva mücadelesi çalışması yapan ekipler, havaların elverişli olduğu zamanlarda kanalizasyon, atık su giderleri, lağım gibi kapalı ve açık kanalları dumanlama ve püskürtme yöntemiyle ilaçlıyor.

Vatandaşların rahat bir yaz dönemi geçirmeleri için çalışmalar yaptıklarını belirten Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Program dahilinde bütün mahallelerde ilaçlama çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. İlaçlama çalışmalarını yıl boyunca belirli periyotlarla sürdürmek uçkunla mücadelede çok önemli. İlaçlamalarımız belli bir programa oturmuş durumda. Yapılan çalışmalarla vatandaşların rahat bir yaz geçirmelerini hedefliyoruz” dedi.

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