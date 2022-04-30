500 çocuk bayramı önceden yaşadı Çeşitli hediyelerin yanı sıra ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık dağıttılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

500 çocuk bayramı önceden yaşadı Çeşitli hediyelerin yanı sıra ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık dağıttılar

İHA

Sakarya'da kurulan ve birçok ihtiyaç sahibi ailenin yüzünü güldüren yardımlaşma derneği bu kez yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuklarla beraber 500 çocuğa bayram havası yaşattı. Çeşitli hediyelerin dağıtıldığını söyleyen yardımlaşma derneğinin kurucularından Ömer Kaçan, "Bütün çocuklarımıza oyuncak dağıtırken, ihtiyaç sahibi ailelerimize de oyuncak hediye ediyormuş gibi bayramlık hediye ettik. Kimsenin kalbi kırılmadı, kimse üzülmedi, herkes mutlu" dedi.

500 çocuk bayramı önceden yaşadı Çeşitli hediyelerin yanı sıra ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık dağıttılar

Sakarya’da kurulan ve birçok ihtiyaç sahibi ailenin yüzünü güldüren yardımlaşma derneği bu kez yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuklarla beraber 500 çocuğa bayram havası yaşattı. Çeşitli hediyelerin dağıtıldığını söyleyen yardımlaşma derneğinin kurucularından Ömer Kaçan, “Bütün çocuklarımıza oyuncak dağıtırken, ihtiyaç sahibi ailelerimize de oyuncak hediye ediyormuş gibi bayramlık hediye ettik. Kimsenin kalbi kırılmadı, kimse üzülmedi, herkes mutlu” dedi.
Sosyal medyada kurulan ve birçok ihtiyaç sahibi ailenin yüzünü güldüren İyilik Kazanacak Yardımlaşma Derneği, bu kez yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuklarla beraber 500 çocuğa bayram havası yaşattı. Limit Yok ekibi tarafından Sakarya Millet Bahçesi’ne kurulan şenlik alanında bütün çocuklar bayramı önceden yaşadı. Birbirinden havalı oyuncaklar ve oyun parkurlarında eğlenen çocuklar, karnaval yiyecekleri, panayır oyunları, yarışmaların yanı sıra masal ve çizgi film kahramanlarının çeşitli sunumlarıyla gönüllerince eğlendi. Yaklaşık 500 çocuğun katılımıyla ve bayram havasında geçen şenliklerde, minikler birçok oyunu büyük bir keyifle oynayarak unutulmaz bir gün yaşadı. Limit Yok ekibinin kurucu ortaklarından Cüneyt Uzun, yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuklara çeşitli hediyelerin verildiği ve çocukların gönüllerince eğlenmelerini sağlamak için bu etkinliğe imza attıklarını belirtti. Ekibin kurucu ortaklarından Ömer Kaçan ise hediye dağıtılan çocukların yanı sıra ihtiyaç sahibi çocuklara da hediye veriyormuş gibi aldıkları bayramlıkları hediye ettiklerini bu doğrultuda da kimsenin rencide olmadığı ve üzülmediği bir etkinlik geçirdiklerini aktardı. Etkinlikte gönüllerince eğlenen çocuklar ise, çeşitli oyunlar ve yarışlar eğlendiklerini şenlik alanında çok mutlu olduklarını aktardı.

“Çocukları eğlenince de biz mutlu oluyoruz”
Çeşitli oyunlarla çocukları mutlu etmek istediklerini belirten Limit Yok ekibinin kurucularından Cüneyt Uzun, “İyilik Kazanacak Yardımlaşma Derneği olarak uzun zamandır çocuklarımız için bir şey yapmak istiyorduk. Yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuklarımıza hem hediyeler verip hem de böyle bir şenlik organize ederek onları mutlu etmek istedik. Kısıtlamalarda da çocuklarımız çok mağdur oldu, evlerinden çıkamadılar. Hava da çok güzel çocuklarımız böyle bir etkinlikte doyasıya eğleniyor. Çocukları eğlenince de biz mutlu oluyoruz. Sloganımız da çocuklar gülsün, dünya dönsün. Onların mutluluğu bizim için çok önemli, çocuklar bizim kırmızıçizgimiz. Onlar için oyun parkurları kurduk, çeşitli etkinlikler yapılıyor ve hediyeler dağıtılıyor. Onların eğlenmeleri için hiçbir şeyden kısmadık. Hayal kahramanları ve çizgi film karakterlerimiz de var, çocuklarımızla ilgileniyorlar. 18 farklı animatörümüz var burada, 7 tane oyun parkurumuz var, çocuklarımız burada eğleniyor. Bayram öncesinde onlara bayramı yaşatmak istedik” dedi.

“İhtiyaç sahibi hiç kimse kalmasın istiyoruz”
İhtiyaç sahibi insanlar için sefer olduklarını aktaran Limit Yok ekibinin kurucularından Ömer Kaçan, “İyilik Kazanacak Yardımlaşma Derneği olarak çok mutluyuz. Ailelerimizi davet ettik ve onlarda buraya geldiler. Aslında bu organizasyonun amacı şuydu; ihtiyaç sahibi öksüz, yetim ve kimsesiz çocuklarımız ve bunun yanı sıra tüm çocuklarımızı eğlendirmek için buradayız. Onlara bayramlık aldık, onları dağıtmak için buraya geldik. Ama onları kırmamak, üzmemek için çekiliş yaparak dağıttık alınan bayramlık ve hediyeleri. Bütün çocuklarımıza oyuncak dağıtırken, ihtiyaç sahibi ailelerimize de oyuncak hediye ediyormuş gibi bayramlık hediye ettik. Kimsenin kalbi kırılmadı, kimse üzülmedi, herkes mutlu ve biz de bunun mutluluğu içerisindeyiz. Çocuklarımız bizim için çok değerli, onlar bizim kırmızı çizgimiz. Onların psikolojisi ve mutluluğu bizim için çok önemli. Biz derneği kurduğumuzdan beri hep duygusal videolar paylaştık. Çok fazla acı dolu hikayeler paylaştık ve bu tarz videolara karşı insanlar üzüldü. Bu etkinlik bir nebze de olsa takipçilerimiz ile birlikte bizlerin de yaramıza merhem oldu, çocuklarla birlikte bizlerde eğlendik. Duygusal videolar yerine bu tarz videoları da paylaşmak isteriz tabi, herkes mutlu olsun ve yüzü gülsün istiyoruz. İhtiyaç sahibi hiç kimse kalmasın istiyoruz. Temennimiz bu yönde ve bunun için de inşallah iyilik kazanacak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akyazı’da cadde ve sokaklar ilaçlanıyor
YEREL HABERLER Akyazı’da cadde ve sokaklar ilaçlanıyor
Başkan Soykan: “Daha güzel bir Akyazı için çok çalışacağız”
YEREL HABERLER Başkan Soykan: “Daha güzel bir Akyazı için çok ...
Yazar Hayati İnanç sevenleriyle buluştu
YEREL HABERLER Yazar Hayati İnanç sevenleriyle buluştu
Asfalt sezonu açıldı, 16 sokak yenilendi
YEREL HABERLER Asfalt sezonu açıldı, 16 sokak yenilendi
Kontrolden çıkan pat pat su kanalına düştü: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan pat pat su kanalına düştü: 1 yaralı
Pandemi hastanesi artık normal polikliniğe dönüyor
YEREL HABERLER Pandemi hastanesi artık normal polikliniğe dönüyor
Doğanın içinde otel konforu sağlayan bu evleri boş bulmak neredeyse imkansız Ramazan Bayramı’na günler kala bungalov evler doldu Bungalov ev işletmecisi Ali Safa Alaçam: “Taleplere yetişemiyoruz”
YEREL HABERLER Doğanın içinde otel konforu sağlayan bu evleri boş ...
Yıllardır yol kenarına dökülen gübre vatandaşın kabusu oldu Mahalle sakini: "Evimde nefes alamıyorum" "En az 4 yıllık gübreler var. Çevreye tamamen zararlı korkunç bir koku veriyor"
YEREL HABERLER Yıllardır yol kenarına dökülen gübre vatandaşın ...
Yaralı halde bulunan leylek tedavisinin ardından koruma altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı halde bulunan leylek tedavisinin ardından ...
Dünya Karate Şampiyonası’na katılacak sporcular Sakarya’da seçilecek Türkiye Karate Şampiyonası’nın nabzı Sakarya’da atacak
YEREL HABERLER Dünya Karate Şampiyonası’na katılacak sporcular ...
'Beni taciz ediyorsun' diyerek doktorun burnunu kıran şüpheli serbest   
YEREL HABERLER 'Beni taciz ediyorsun' diyerek doktorun burnunu kıran ...
Sakarya bayramlığını giydi Şehirde yollar, parklar ve caddeler rengarenk
YEREL HABERLER Sakarya bayramlığını giydi Şehirde yollar, parklar ve ...
Sakarya’da mezarlıklar Ramazan Bayramı’na hazırlanıyor 16 ilçede 909 mezarlık ot biçme ve onarım çalışması yapılıyor
YEREL HABERLER Sakarya’da mezarlıklar Ramazan Bayramı’na ...
Kontrolden çıkan kamyon bahçe duvarını yıktı, eve metreler kala durdu
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan kamyon bahçe duvarını yıktı, eve ...
Doktoru darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı, adli kontrolle serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Doktoru darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı, ...
Sakarya’da aranması olan 5 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Sakarya’da aranması olan 5 şüpheli gözaltına alındı
Gençler kavga etti: Polis kimlik, masa sahibi hasarının peşine düştü Tartışma yaşayan gençler tekrar karşılaşınca ortalık karıştı: Sandalyeler ile birbirlerine saldırdılar
YEREL HABERLER Gençler kavga etti: Polis kimlik, masa sahibi ...
Kuralar çekildi, basın mensuplarını ev heyecanı sardı
YEREL HABERLER Kuralar çekildi, basın mensuplarını ev heyecanı sardı
Halk Eğitimi Merkezi Müdürü kardeşini vuran şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Halk Eğitimi Merkezi Müdürü kardeşini vuran şüpheli ...
İki grup genç sandalyeler ile birbirlerine saldırdı Daha öncesinde tartışmışlardı tekrar karşılaşınca ortalık karıştı Olayda zarar gören masa ve sandalyeleri kırılan firma oldu
YEREL HABERLER İki grup genç sandalyeler ile birbirlerine ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.