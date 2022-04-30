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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akyazı’nın yeni sosyal tesisi açılışa hazırlanıyor

İHA

Akyazı’nın yeni sosyal tesisi açılışa hazırlanıyor

Akyazı ilçesinde futbol ve voleybol sahası, spor grupları, çocuk oyun alanları, idari bina ve piknik alanlarının da olduğu sosyal tesis açılışa hazırlanıyor.
Akyazı Belediyesi vatandaşların keyifli vakit geçirebileceği park ve yeşil alanların sayısını artırmaya devam ediyor. Belediye tarafından yapılan çalışmalar sonrasında ilçeye yeni bir spormesire alanı kazandırıldı. Güzlek Mahallesi’nde inşa edilen Akyazı Belediyesi Spor ve Mesire Alanı açılışa hazırlanıyor. Orman içerisinde yer alan tesiste futbol ve voleybol sahaları, dev salıncak, oyun grupları, spor aletleri, piknik alanları, mescit ve idari bina yer alıyor. Akyazı’ya yeni bir sosyal tesis daha kazandırdıklarını ifade eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Güzlek Mahallemizde; içerisinde futbol ve voleybol sahası, spor grupları, çocuk oyun alanları, idari bina ve piknik alanlarının da olduğu vatandaşlarımızın hem eğleneceği hem de dinleneceği muhteşem bir mesire alanı yaptık. Hemşerilerimizin boş vakitlerinde aileleri ile birlikte keyifli vakit geçirebilecekleri güzel bir tesis oldu. Bu güzel tesisin açılışını kısa süre içerisinde vatandaşlarımızla birlikte gerçekleştireceğiz. İlçemize ve hemşerilerimize hayırlı olsun” dedi.

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