Ağabeyini iş yerinin önünde tabancayla vurarak yaraladı

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İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)SAKARYA´nın Adapazarı ilçesinde F.O., iş yerinin önünde tartıştığı ağabeyi Vedat O.´yu tabanca ile ateş ederek vurdu. Yaralanan Vedat O. tedaviye alınırken, F.O. ise kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi Hal Caddesi´nde meydana geldi. Esnaf Vedat O. ile kardeşi F.O. arasında iş yerinin önünde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. F.O., üzerinde bulunan tabancayı çıkararak ağabeyi Vedat O.´yu vurdu. Haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan Vedat O., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayın ardından kaçan F.O.´yu yakalamak için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı İsa ÇİÇEK

2022-05-01 00:10:49



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