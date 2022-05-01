Sakaryaspor şampiyonluk kupasını kaldırdı 

Levent KIZILASLAN/SAKARYA, (DHA) TFF 2. Lig Kırmızı Grup´ta şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Sakaryaspor, Kahramanmaraşspor´u 1-0 yenerken, şampiyonluk kupasını kaldırdı.
Sakaryaspor, Atatürk Stadyumu´nda karşılaştığı Kahramanmaraşspor´u 1-0 yendi. TFF 2. Lig Kırmızı Grup´ta geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Sakaryaspor, karşılaşmanın ardından şampiyonluk kupasına kavuştu. Sakaryaspor Kaptanı Ömer Bozan, kupayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Düşmez´in elinden aldı. Kupanın kaldırılmasıyla büyük sevinç yaşandı. Futbolcular kupayla şampiyonluk turu atarken, şampiyonluğu taraftarlarla birlikte kutladı. DHA-Spor Türkiye-Sakarya Levent KIZILASLAN
2022-05-01 00:32:33
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