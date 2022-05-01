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Çifte bayram yaşayan Sakaryaspor şampiyonluk turuna çıktı: Şehir sokağa döküldü 10 binlerin katıldığı kutlamada Sakarya yeşil-siyaha büründü

İHA

Çifte bayram yaşayan Sakaryaspor şampiyonluk turuna çıktı: Şehir sokağa döküldü 10 binlerin katıldığı kutlamada Sakarya yeşil-siyaha büründü

TFF 2.Lig’i geride bırakarak Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor, sahip olduğu kupayla şehir turu gerçekleştirdi. On binlerce insanın sokağa döküldüğü ve adeta çifte bayramın yaşandığı kutlamalarda şehir adeta yeşilsiyaha büründü.
Ligin 37. haftasında konuk ettiği Kahramanmaraşspor maçına şampiyon unvanıyla çıkan Sakaryaspor, 10’lık galibiyet sonrasında kazandığı kupayla şehir turu gerçekleştirdi. On binlerce insanın sokağa döküldüğü kutlamalarda şehir yeşil siyaha büründü. ‘Şampiyon Sakaryaspor’ tezahüratlarıyla inleyen cadde ve sokaklarda 7’den 70’e insan seli oluştu. Stadyum yolunda başlayan kutlamalar şehir merkezinde takımın meşale ve konfetiler eşliğinde karşılanmasıyla devam etti. Üstü açık otobüs ile şehir turu yapan yeşilsiyahlılar, Çark Caddesi’nden geçerek Demokrasi Meydanı'nda kupayı tekrar kaldırdı. Lazer ışık ve sahne gösterileriyle devam eden kutlama renkli görüntülere sahne oldu. Meydandaki kutlamada konuşan Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç, hedeflerinin üst liglerde mücadele etmek olduğunu ifade etti.

“Bu sene mahcup olmadık ve şampiyonluğu getirdik”
Kutlamalarda konuşan Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç, “Bizler buradaki arkadaşlarımız ile beraber bu şehrin sevgisine laik olmaya çalışıyoruz. Allah’a şükür bu sene mahcup olmadık ve şampiyonluğu getirdik. Hedefimiz böyle devam edip, ait olduğumuz liglerde en güzel yerde Sakaryaspor’u temsil etmek” dedi.

“Bugün hak ettiğimiz şampiyonluğu kutlamanın anıdır”
Çifte bayram yaşadıklarını belirten Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Bugün bizim için bayramdır. Bugün biz iki bayramı birden kutluyoruz. 7’den 70’e tüm Sakaryalıların bayramı olmuştur hayırlı olsun, kutlu olsun bayramımız. Bugün, yıllardır hasret ve özlemini çektiğimiz, rüyalarını gördüğümüz ve en önemlisi hak ettiğimiz şampiyonluğu kutlamanın anıdır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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