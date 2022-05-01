Mahalleye inen ayı arkasına bile bakmadan kaçtı Bir süre seyir halindeki araçtan kaçan ayı ormanlık alana yöneldi

Sakarya’nın Hendek ilçesinde mahalleye inen ve seyir halindeki aracı görünce kaçan ayı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hendek ilçesinde yiyecek arayan bir ayı, Dikmen Mahallesi’ne indi. Gece saatlerinde bölgeye inen ayı, o esnada aracı ile seyir halinde olan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde aracı gören ayının cadde üzerinde arkasına bile bakmadan kaçtığı anlar ve bölgedeki ormanlık alana yönelmesi yer aldı.

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