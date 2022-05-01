Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakaryaspor’u tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden, 20212022 Sezonu TFF 2. Lig Kırmızı Grup Şampiyonu olan Sakaryaspor’u tebrik etti.

11 yıl aradan sonra 1. Lig hasretine son veren Sakaryaspor’a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan tebrik geldi. Ligin 37. haftasında konuk ettiği Kahramanmaraşspor’u 10 yenerek kupayı kaldıran ve adeta çifte bayram yaşayan Sakaryaspor’u, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda, “20212022 TFF 2. Lig Kırmızı Grup Şampiyonu olan Sakaryaspor ile Beyaz Grup şampiyonu olan Pendikspor'u ve taraftarlarını tebrik ediyor, takımlarımıza 1'inci ligde başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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