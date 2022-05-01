Yeni İl Müdürü İnanç Sakaryaspor’un şampiyonluğunu kutladı

Sakarya’ya yeni atanan Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, 20212022 TFF 2. Lig Kırmızı Grup şampiyonu Sakaryaspor’u sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile tebrik etti.

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, TFF 1. Lig’e yükselen Sakaryaspor’u sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile tebrik etti. Müdür İnanç yaptığı paylaşımda, “TFF 1. Lige yükselen Sakaryasporumuzu yürekten kutluyor, Süper Lig yolunda da başarılar diliyorum. Başta Sakaryaspor taraftarları (Tatangalar) olmak üzere sürece katkı sunan herkesin emeklerine sağlık” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.