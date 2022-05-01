Fenerbahçe, Sapanca Gölü´nde kürekte madalyaları topladı  



İsa ÇİÇEK/SAKARYA,(DHA) - Sakarya´da, Sapanca Gölü´nde düzenlenen Denizcilik Bahar Kupası Yarışları´na katılan sporcular birincilik için kürek çekti. Küçük kadınlar, küçük erkekler, yıldız kadınlar, yıldız erkekler, genç kadınlar ve genç erkeklerde Fenerbahçe birinci oldu.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Sapanca Gölü´nde düzenlenen ve 3 gün süren Denizcilik Bahar Kupası yarışlarına 35 kulüp katıldı. Genç, Yıldız ve Minik kürek sporcuların suya indiği yarışlarda Deniz Küreği Büyükler, Genç ve Master kategorisi yarışları da eş zamanlı yapıldı. Sporcular kategorilerine göre bin ve 2 bin metrede kürek çekti. Küçük kadınlar, küçük erkekler, yıldız kadınlar, yıldız erkekler, genç kadınlar ve genç erkeklerde Fenerbahçe birinci oldu. Deniz küreği genç kadınlarda TED Edirne Koleji, Deniz küreği genç erkeklerde İzmit Sümerspor, Deniz küreği büyük kadınlarda İstanbul Kürek, Deniz küreği büyük erkeklerde İstanbul Kürek birinci oldu. Yarışların ardından sporculara madalyaları verildi.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, geleceğin milli sporcularının verdiği mücadeleden memnun olduğunu, artan sporcu sayısıyla birlikte ellerinin güçlendiğini ve bu durumun başarıyı getireceğini belirtti. Ertürk, "Bu yarışlarla gençlerimizi hazırlıyor, geleceğe hazırlanıyoruz. Gençlerimizin performansı da gayet üst seviyede. Umarız bu artan sporcu sayısıyla birlikte gençlerimizi uluslararası arenada madalyalarla göreceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Gölün kenarında ısınma hareketleri yapan sporcular

-Yarışlardan görüntü

-Erhan Ertürk'ün açıklamaları

-Detaylar

DHA-Spor Türkiye-Sakarya İsa ÇİÇEK

2022-05-01 17:41:24



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