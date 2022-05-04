Vali Kaldırım, sosyal medyada en çok etkileşim alan 6’ncı vali oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nisan ayı içerisinde valilerin sosyal medya performansları değerlendirildi. Bu çerçevede, en fazla etkileşim alan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım 6’ncı sırada yer aldı.

Yapay zeka destekli internet, haber ile sosyal medya takip uygulaması olan ve dijital gözlemcilik faaliyetleri yürüten bir uygulama, nisan ayı içerisinde valilerin sosyal medya performanslarına dair raporunu açıkladı. Bu çerçevede, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 81 ilin valisinin sosyal medyadan aldıkları etkileşimin açıklandığı raporda 6’ncı sırada yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.