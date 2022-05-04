17 yıl hapis cezası vardı, şok uygulamada yakalandı

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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 17 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede, kesinleşmiş 17 yıl 9 ay hapis cezası bulunan E. K. (29), polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamada yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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