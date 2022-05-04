Bayram dönüşüne geçen vatandaşlar TEM’de yoğunluk oluşturdu

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Ramazan Bayramı’nın son gününde dönüş yoluna geçen vatandaşlar, TEM Otoyolu Sakarya geçişinde akıcı yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için memleketlerine ve tatil bölgelerine giden vatandaşlar, son günde dönüş yoluna geçti. D100 Karayolu’nun ve TEM Otoyolu’nun Sakarya geçişini kullanan sürücüler akıcı yoğunluk oluşturdu. Bayram dönüşü olumsuz durumlara karşı polis, jandarma ve karayolları ekipleri tedbir alırken TEM Otoyolu’ndaki akıcı trafik havadan da görüntülendi.

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