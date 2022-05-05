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1800 sporcu tatamide şampiyon olmak için ter dökmeye başladı Sakarya'da, Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası başladı

İHA

1800 sporcu tatamide şampiyon olmak için ter dökmeye başladı Sakarya'da, Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası başladı

Türkiye Karate Federasyonu tarafından Sakarya’da düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası ve milli takım seçmeleri sporcuların kata çizmesiyle başladı. Yaklaşık 1800 sporcu tatamide şampiyon olmak için ter dökmeye başladı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen Ümit, Genç ve U21 Türkiye Karate Şampiyonası'na 56 şehirden 386 kulüp ve yaklaşık 1800 sporcu katılıyor. Kadın ve erkek sporcular 5 gün boyunca ümit, genç ve 21 yaş altı kategorilerinde birbirlerine üstünlük kurabilmek için tatamide mücadele edecek. Organizasyonun ilk gününde ise üç kategoride kadın ve erkekler kata dalında müsabakalar gerçekleştirdi. Bu şampiyonada ayrıca Konya'da 2630 Ekim'de düzenlenecek Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nın sporcularının seçimleri gerçekleştirilecek.

"Burada yarışan sporcular arasında milli takımı da oluşturmuş olacağız"
Milli takım sporcularının bu şampiyonada seçileceğini belirten Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, "Bu bizim çok önem verdiğimiz organizasyonlardan biri ümit, genç ve U21 yani 21 yaş altı sporcularımızı 3 ayrı kategoride yaklaşık 1800 sporcumuz bu müsabakalara katılıyor. Bu şampiyonanın bir özelliği de 1719 Haziran tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti'nde yapılacak olan ve yine aynı yaş gruplarının olacağı Avrupa Şampiyonası’na katılacak olan milli takımımıza burada katılacak. Burada yarışan sporcular arasında milli takımı da oluşturmuş olacağız. Bugün ve yarın kata müsabakalarımız var. Yarın öğlenden sonra tüm yaş gruplarında kumitelerimiz olacak. Bu organizasyonla ilgili olarak bize kapılarını açan Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne ve Sakarya Valiliği’ne teşekkür ediyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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