Minik ellerden yüreklere dokunan hareket

Sakarya Altınküre Teknokent Koleji ve Altınküre İlkokul ile Ortaokulu öğrencileri, ‘Bir Yumak Mutluluk’ projesi çerçevesinde Sosyal Hizmetler Kurumundaki çocuklar için atkı, bere, yelek gibi giysiler örerek Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğüne teslim etti.

Sakarya Altınküre Okulları, gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. Okulun kolej, ilkokul ve ortaokul öğrencileri, ‘Bir Yumak Mutluluk’ projesi çerçevesinde Sosyal Hizmetler Kurumu’ndaki çocuklar için bayram hediyesi olarak amigurumi oyuncak, atkı, bere, yelek, panduf gibi giysiler ördü. Minik ellerde hazırlanan hediyeler sahiplerine teslim edilmek üzere okul idarecileri tarafından Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğüne teslim edildi.

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