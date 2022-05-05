Uyuşturucuyla mücadelede 17 şüpheli tutuklandı

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Sakarya’da polis ekiplerince nisan ayı içerisinde uyuşturucu madde ticari yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlara ilişkin gözaltına alınan 122 şüpheliden 17’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince nisan ayı içinde gerçekleştirilen operasyonların raporu açıklandı. Uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 122 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev, araç, iş yeri ve üst aramalarında, 3 kilo 694 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 708 gram esrar, 605 gram metamfetamin, 659 ecstacy hap, 5 gram kokain, 17 gram afyon sakızı, 4 tabanca ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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