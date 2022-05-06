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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

YADEM ekipleri bayramda yaşlıları unutmadı

İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi YADEM bu bayram da yaşlıların, şehit yakınlarının ve gazilerin kapısını çaldı. Özellikle kimsesi olmayan yaşlıların bayramını kutlayıp onlara yalnız olmadıklarını hissettiren ekip, büyük bir memnuniyetle karşılandı. Yıl boyunca yaptığı çalışmalarla isminden söz ettiren YADEM, bayram boyunca yüzlerde tebessüm oldu.

YADEM ekipleri bayramda yaşlıları unutmadı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi YADEM bu bayram da yaşlıların, şehit yakınlarının ve gazilerin kapısını çaldı. Özellikle kimsesi olmayan yaşlıların bayramını kutlayıp onlara yalnız olmadıklarını hissettiren ekip, büyük bir memnuniyetle karşılandı. Yıl boyunca yaptığı çalışmalarla isminden söz ettiren YADEM, bayram boyunca yüzlerde tebessüm oldu.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, atılan her adımda ilk olarak vatandaşı düşünmeye ve yatırımlarını ‘önce insan’ ilkesiyle hayata geçirmeye devam ediyor. Bu hizmetler arasında Büyükşehir’i son yıllarda bu alanda ön plana çıkaran Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek ve Koordinasyon Merkezi (YADEM) uygulamalarına her gün bir yenisini ekliyor.
Yardıma muhtaç olan, kimsesi olmayan ve sağlık durumu kötü olan 65 yaş üzeri vatandaşların elinden tutan Şehit ve Gazi Aileleri Birimi ile Sağlıklı Yaşam Birimi Ramazan Bayramı’nda yüzlerde tebessüm oluşturan ziyaretler gerçekleştirdi. Bayram sabahında sahaya çıkan ekipler kimsesi olmayan yaşlıların, şehit ailelerinin ve şehit ailelerinin kapısını çaldı. Bayram için güzel dileklerini ifade eden YADEM ekipleri, ailelerin ihtiyaç durumlarını sordu. Ziyaret sebebiyle büyük mutluluk duyan, yüzlerinde tebessüm olan vatandaşlar ekiplere teşekkür etti.
Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Bizler için bayram büyükleri hatırlamak, vefa göstermektir. Ailenin, akrabalığın ve dostluğun kıymetini bilmektir. En önemlisi de bayramlarda gözü hep kapıda olan büyüklerimizi ziyaret etmek, onların hatırını sormaktır. YADEM bu şehirde kendini yalnız hisseden, yardıma ihtiyacı olan ve refakat ihtiyacı duyan her bir vatandaşımızın yanında duruyor. Onları sık sık ziyaret ediyor, yanlarında olduklarını hissediyor. Bayram sebebiyle sahada kıymetli gazilerimizi, şehit ailelerimizi ve yaşlılarımızın kapısını çaldık, onlarla hasbihal ettik” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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