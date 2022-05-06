Bozulan ve deforme olan mezarlık yolu yenilendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen sıcak asfalt çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Havaların ısınmasıyla birlikte çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Emirdağ Mezarlığı’nda bulunan 1900 metre uzunluğundaki yolu baştan sona yeniledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi tarafından sürdürülen sıcak asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Havaların ısınmasıyla ile birlikte çalışmalarını yoğunlaştıran Büyükşehir ekipleri, Emirdağ Mezarlığı’nda bozulan ve deforme olan 1900 metre uzunluğundaki mezarlık yolunun tamamını yeniledi. Yoğun çalışma sonucu baştan sona tamamlanan yollarda, toplam 2 bin ton asfalt kullanıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, çalışmaların devam edeceği belirtilerek, “Mart ayı itibariyle başlattığımız sıcak asfalt çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şehrimizde ziyaretçi yoğunluğunun en fazla olduğu Emirdağ mezarlığımızı da bu çalışmaların bir parçası olarak yenileyerek tekrar kullanıma açıyoruz. Önümüzdeki süreçte Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin tüm noktalarına dokunarak, bozulan ve deforme olan yollarımızı yenilemeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu bir yaşam sürdürmesi adına, ekiplerimizin yoğun gayreti ve hava şartlarının elverdiği ölçüde çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir” ifadesi kullanıldı.

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